Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных прокладках и тампонах
Шотландия стала первой страной в мире, которая предоставит бесплатный и универсальный доступ к гигиеническим средствам во время менструации. Соответствующий законопроект принял парламент страны 24 ноября.
Источник: The Guardian
Детали: Когда закон вступит в силу, Шотландия станет первой страной в мире, где женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно.
Решение приняли после четырехлетней кампании, которая коренным образом изменила общественное мнение о менструации.
Кампанию возглавила пресс-секретарь Шотландской лейбористской партии Моника Леннон, которая сказала, что это "гордый день для Шотландии".
Предварительные расходы на реализацию проекта обойдутся в 9,7 млн фунтов стерлингов (почти $13 миллионов). Некоторые члены парламента опасаются, что затраты сильно превысят ожидаемые, однако другие считают, что такой закон станет "прорывным".
Согласно законопроекту, правительство обязано предоставить бесплатный доступ к средствам гигиены всем, кто в них нуждается. Школы, колледжи и университеты также должны их бесплатно предоставлять в туалетах.
Такая практика работает в Шотландии уже некоторое время, хотя и не была подкреплена законодательно. Тем временем ряд отдельных предприятий – ресторанов, пабов и даже футбольных стадионов – самостоятельно снабжают бесплатными прокладками и тампонами женские уборные.
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