Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень
Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонуватиме посилити обмеження, запроваджені через пандемію.
Джерело: Bloomberg
Деталі: У середу під час зустрічі із представниками федеральних земель канцлер спробує домовитись про дію локдауну як мінімум до 20 грудня, хоча ті закликали до послаблення карантину.
Про це йдеться у інформаційному документі, який є у розпорядженні Bloomberg. Там також зазначається, що канцлер пропонує обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини, та запровадити додаткові обмеження у школах, які знаходяться у епіцентрі поширення хвороби.
Меркель не хоче автоматично продовжувати дію тих обмежень, які вже є. Водночас до Різдва планується переглянути карантинні заходи, та, можливо, і в наступному році продовжити дію деяких обмежень.
Нагадаємо:
- Кількість хворих на коронавірус з початку жовтня у Німеччині збільшилось втричі та перевищила 900 тисяч осіб.
- Лише за останню добу у країні зафіксували більше 16 тисяч випадків захворювання.