Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень

Середа, 25 листопада 2020, 00:13

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонуватиме посилити обмеження, запроваджені через пандемію.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У середу під час зустрічі із представниками федеральних земель канцлер спробує домовитись про дію локдауну як мінімум до 20 грудня, хоча ті закликали до послаблення карантину. 

Про це йдеться у інформаційному документі, який є у розпорядженні Bloomberg. Там також зазначається, що канцлер пропонує обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини, та запровадити додаткові обмеження у школах, які знаходяться у епіцентрі поширення хвороби. 

Меркель не хоче автоматично продовжувати дію тих обмежень, які вже є. Водночас до Різдва планується переглянути карантинні заходи, та, можливо, і в наступному році продовжити дію деяких обмежень. 

Нагадаємо:

  • Кількість хворих на коронавірус з початку жовтня у Німеччині збільшилось втричі та перевищила 900 тисяч осіб. 
  • Лише за останню добу у країні зафіксували більше 16 тисяч випадків захворювання.
  • Раніше повідомлялось, що  16 федеральних земель Німеччини планують дозволити зібрання до 10 осіб на Різдво і Новий рік, пропонуючи деяке пом'якшення коронавірусних обмежень, щоб дозволити сім'ям і друзям святкувати разом.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинакарантинМеркель
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

Усі новини...
Німеччина
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Останні новини
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
Усі новини...
Реклама: