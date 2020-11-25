Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонуватиме посилити обмеження, запроваджені через пандемію.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У середу під час зустрічі із представниками федеральних земель канцлер спробує домовитись про дію локдауну як мінімум до 20 грудня, хоча ті закликали до послаблення карантину.

Про це йдеться у інформаційному документі, який є у розпорядженні Bloomberg. Там також зазначається, що канцлер пропонує обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини, та запровадити додаткові обмеження у школах, які знаходяться у епіцентрі поширення хвороби.

Меркель не хоче автоматично продовжувати дію тих обмежень, які вже є. Водночас до Різдва планується переглянути карантинні заходи, та, можливо, і в наступному році продовжити дію деяких обмежень.

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