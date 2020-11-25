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Меркель ініціюватиме посилення карантинних обмежень

Середа, 25 листопада 2020, 01:13

Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонуватиме посилити обмеження, запроваджені через пандемію.

Джерело: Bloomberg

Деталі: У середу під час зустрічі із представниками федеральних земель канцлер спробує домовитись про дію локдауну як мінімум до 20 грудня, хоча ті закликали до послаблення карантину. 

Про це йдеться у інформаційному документі, який є у розпорядженні Bloomberg. Там також зазначається, що канцлер пропонує обмежити кількість осіб, які можуть відвідувати магазини, та запровадити додаткові обмеження у школах, які знаходяться у епіцентрі поширення хвороби. 

Меркель не хоче автоматично продовжувати дію тих обмежень, які вже є. Водночас до Різдва планується переглянути карантинні заходи, та, можливо, і в наступному році продовжити дію деяких обмежень. 

Нагадаємо:

  • Кількість хворих на коронавірус з початку жовтня у Німеччині збільшилось втричі та перевищила 900 тисяч осіб. 
  • Лише за останню добу у країні зафіксували більше 16 тисяч випадків захворювання. 

Українська правда
Теми: НімеччинакарантинМеркель


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