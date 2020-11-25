Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель будет предлагать усиление карантина

Среда, 25 ноября 2020, 00:13

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагать усилить ограничения, введенные из-за пандемии.

Источник: Bloomberg

Детали: В среду во время встречи с представителями федеральных земель канцлер попытается договориться о действии локдауну как минимум до 20 декабря, хотя те призвали к ослаблению карантина.

Об этом говорится в информационном документе, который есть в распоряжении Bloomberg. Там также отмечается, что канцлер предлагает ограничить количество лиц, которые могут посещать магазины, и ввести дополнительные ограничения в школах, находящихся в эпицентре распространения болезни.

Меркель не хочет автоматически продлевать действие тех ограничений, которые уже есть. В то же время к Рождеству планируется пересмотреть карантинные меры, и, возможно, и в следующем году продолжить действие некоторых ограничений.

Напомним:

  • Количество больных коронавирус с начала октября в Германии увеличилось втрое и превысило 900 тысяч человек.
  • Только за последние сутки в стране зафиксировали более 16 тысяч случаев заболевания.
  • Ранее сообщалось, что 16 федеральных земель Германии планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год, предлагая некоторое смягчение коронавирусных ограничений, чтобы позволить семьям и друзьям праздновать вместе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманиякарантинМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Германия
Германия одобрила закупку боеприпасов для Украины
Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: