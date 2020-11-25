Меркель будет предлагать усиление карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагать усилить ограничения, введенные из-за пандемии.

Источник: Bloomberg

Детали: В среду во время встречи с представителями федеральных земель канцлер попытается договориться о действии локдауну как минимум до 20 декабря, хотя те призвали к ослаблению карантина.

Об этом говорится в информационном документе, который есть в распоряжении Bloomberg. Там также отмечается, что канцлер предлагает ограничить количество лиц, которые могут посещать магазины, и ввести дополнительные ограничения в школах, находящихся в эпицентре распространения болезни.

Меркель не хочет автоматически продлевать действие тех ограничений, которые уже есть. В то же время к Рождеству планируется пересмотреть карантинные меры, и, возможно, и в следующем году продолжить действие некоторых ограничений.

Напомним: