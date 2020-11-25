У Держдепі почали процес передачі влади Байдену
Середа, 25 листопада 2020, 01:41
Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що у Держдепі почався процес передачі справ адміністрації новообраного президента Джо Байдена.
Джерело: Reuters
Деталі: Помпео наголосив, що всі процедури будуть дотримані як того вимагає закон. Відповідне рішення у Держдепі прийняли після того, як Адміністрація загальних служб, що опікується питанням зміни президента, повідомила Байдена про початок передачі влади.
Що передувало: Напередодні Адміністрація загальних служб, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.
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Нагадаємо:
- Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп відмовлявся визнавати свою поразку на виборах і заявляв про нібито фальсифікації – втім, не наводив переконливих доказів своїх слів.
- Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.
- Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.
Українська правда