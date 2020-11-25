У Держдепі почали процес передачі влади Байдену

Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що у Держдепі почався процес передачі справ адміністрації новообраного президента Джо Байдена.

Джерело: Reuters

Деталі: Помпео наголосив, що всі процедури будуть дотримані як того вимагає закон. Відповідне рішення у Держдепі прийняли після того, як Адміністрація загальних служб, що опікується питанням зміни президента, повідомила Байдена про початок передачі влади.

Що передувало: Напередодні Адміністрація загальних служб, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.

Читайте також: Ціна впертості Трампа: які проблеми загрожують США через невизнання перемоги Байдена.

Нагадаємо: