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У Держдепі почали процес передачі влади Байдену

Середа, 25 листопада 2020, 01:41
У Держдепі почали процес передачі влади Байдену

Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що у Держдепі почався процес передачі справ адміністрації новообраного президента Джо Байдена.

Джерело: Reuters

Деталі: Помпео наголосив, що всі процедури будуть дотримані як того вимагає закон. Відповідне рішення у Держдепі прийняли після того, як Адміністрація загальних служб, що опікується питанням зміни президента, повідомила Байдена про початок передачі влади. 

Що передувало: Напередодні Адміністрація загальних служб, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень. 

Читайте також: Ціна впертості Трампа: які проблеми загрожують США через невизнання перемоги Байдена. 

Нагадаємо: 

  • Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп відмовлявся визнавати свою поразку на виборах і заявляв про нібито фальсифікації – втім, не наводив переконливих доказів своїх слів. 
  • Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.
  • Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.

Українська правда
Теми: СШАБайденТрамп
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