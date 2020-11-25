В Госдепе начали процесс передачи власти Байдену

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Источник: Reuters

Детали: Помпео отметил, что все процедуры будут соблюдены как того требует закон. Соответствующее решение в Госдепе приняли после того, как Администрация общих служб, что занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.

Что предшествовало: Накануне Администрация общих служб, что занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.

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Напомним: