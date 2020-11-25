В Госдепе начали процесс передачи власти Байдену
Среда, 25 ноября 2020, 02:41
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.
Источник: Reuters
Детали: Помпео отметил, что все процедуры будут соблюдены как того требует закон. Соответствующее решение в Госдепе приняли после того, как Администрация общих служб, что занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.
Что предшествовало: Накануне Администрация общих служб, что занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.
Читайте также: Цена упрямства Трампа: какие проблемы грозят США из-за непризнания победы Байдена
Напомним:
- Как известно, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах и заявляет о якобы фальсификации - впрочем, не приводя убедительных доказательств своих слов.
- Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.
- Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.
Украинская правда