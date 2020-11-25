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В Госдепе начали процесс передачи власти Байдену

Среда, 25 ноября 2020, 01:41
В Госдепе начали процесс передачи власти Байдену

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепе начался процесс передачи дел администрации новоизбранного президента Джо Байдена.

Источник: Reuters

Детали: Помпео отметил, что все процедуры будут соблюдены как того требует закон. Соответствующее решение в Госдепе приняли после того, как Администрация общих служб, что занимается вопросом смены президента, сообщила Байдену о начале передачи власти.

Что предшествовало: Накануне Администрация общих служб, что занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.

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Напомним: 

  • Как известно, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах и заявляет о якобы фальсификации - впрочем, не приводя убедительных доказательств своих слов.
  • Американские суды отклонили ряд исков Трампа относительно голосования в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане. В дополнение, кампания Трампа вчера отказалась от большей части иска в Пенсильвании.
  • Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента. 

Украинская правда

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Темы: СШАБайденТрамп
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