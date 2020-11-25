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Одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту – это рекорд

Среда, 25 ноября 2020, 05:37

24 ноября американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли 16-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Источник: SpaceX

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоялся из комплекса SLC-40 ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Это 104-й запуск ракет поколения Falcon.

В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже шесть раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли, в частности с сентября 2018 по август 2020 года.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You!" в Атлантическом океане.

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов.

Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Украинская правда
Темы: космосМаск


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