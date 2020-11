Одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту – это рекорд

24 ноября американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX доставила на орбиту Земли 16-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоялся из комплекса SLC-40 ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Это 104-й запуск ракет поколения Falcon.

В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже шесть раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли, в частности с сентября 2018 по август 2020 года.

Через 9 минут после запуска, многократная часть ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You!" в Атлантическом океане.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/MVepYNuXX6 — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их около 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая и используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов.

Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship, первый тестовый запуск которого должен состояться в конце ноября.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

