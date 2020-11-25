Біженця з РФ в Україну затримали в Індонезії і хочуть видати Росії – журналіст

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє про затримання в Індонезії громадянина України, якого хочуть видати Російській Федерації.

Джерело: Цаплієнко в Telegram

Деталі: За даними журналіста, 6 листопада 2020 року громадський діяч, блогер і музикант громадянин України Михайло Орєшников був затриманий Інтерполом в аеропорту Джакарта (Індонезія) на вимогу РФ. Цаплієнко каже, що друзі і колеги Михайла багаторазово зверталися в МЗС України, але їхнього втручання в справу виявилося мало. Днями може статися екстрадиція Михайла в Росію.



Пряма мова: "Михайло Орєшніков колишній громадянин РФ – активний діяч антипутінського руху спротиву. У 2014 році відкрито виступав проти окупації Криму та інформував спільноту про злочини т.зв. "зелених чоловічків" в Україні. За свої дії неодноразово був затриманий поліцією РФ та катований. Після погроз життю виїхав до України, де продовжував, як блогер, боротись з путінським режимом. Маючи українське коріння, у 2016 році Михайло отримав українське громадянство, а перед тим, згідно з законом, відмовився від громадянства РФ.



В аеропорті Джакарта при затриманні у нього були вилучені українські документи, а в акті затримання і подальших документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв’язуватись із українським посольством та перші тижні його тримали у одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв’язок, прогулянки, інформація)".

Додатково: Михайло Орєшников був учасником російської націоналістичної організації "Реструкт". Емігрував в Україну в 2014 році.

Як писало "Громадське", в Росії на нього завели кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. У липні 2014 року Орєшніков перейшов державний кордон між Росією і Україною, і попросив про політичний притулок.

У статусі біженця йому в підсумку відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону "Азов", в який він вступив, йому вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України.