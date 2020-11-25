Беженца из РФ в Украину задержали в Индонезии и хотят выдать России – журналист

Журналист Андрей Цаплиенко сообщает о задержании в Индонезии гражданина Украины, которого хотят выдать Российской Федерации.

Источник: Цаплиенко в Telegram

Детали: По данным журналиста, 6 ноября 2020 года общественный деятель, блогер и музыкант гражданин Украины Михаил Орешников был задержан Интерполом в аэропорту Джакарта (Индонезия) по требованию РФ. Цаплиенко говорит, что друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательства в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию.

Прямая речь: "Михаил Орешников бывший гражданин РФ - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. "зеленых человечков" в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и подвергался пыткам. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блогер, бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели его держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация)".

Дополнительно: Михаил Орешников был учасником российской националистической организации "Реструкт". Эмигрировал в Украину в 2014 году.

Как писало "Громадське", в России на него завели уголовное дело за нападение на полицейских во время одной из его акций в поддержку Украины. В июле 2014 года Орешников перешел государственную границу между Россией и Украиной, и попросил о политическом убежище.

В статусе беженца ему в итоге отказали, но, по его словам, благодаря поддержке батальона "Азов", в который он вступил, ему удалось получить вид на жительство, а затем — гражданство Украины.