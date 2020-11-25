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В Черкасах кандидат від "Голосу" програв вибори чинному меру

Середа, 25 листопада 2020, 12:20
В Черкасах кандидат від Голосу програв вибори чинному меру

У другому турі виборів мера Черкас переміг чинний міський голова Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє".

Джерело: Громадська мережа "Опора"

Деталі: Суперником Бондаренка був IT-підприємець Віктор Євпак від партії "Голос".

Надвечір 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі.

У ньому взяли участь 55353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними.

За Бондаренка проголосували 30073 виборці (54,33%), за Євпака – 24331 (44,14%).

 

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Передісторія:

  • У першому турі виборів мера Черкас, що пройшов 25 жовтня, Бондаренко набрав 37,6% голосів, Євпак – 19,14%.
  • Після першого туру партія "Європейська солідарність" підтримала кандидата від партії "Голос" Віктора Євпака у другому турі виборів міського голови Черкас.

Хочете дізнатися більше про закулісся виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.  

Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!

"Українська правда" у Threads

Теми: Голосмісцева владавибориКоломойський
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