В Черкасах кандидат від "Голосу" програв вибори чинному меру
У другому турі виборів мера Черкас переміг чинний міський голова Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє".
Джерело: Громадська мережа "Опора"
Деталі: Суперником Бондаренка був IT-підприємець Віктор Євпак від партії "Голос".
Надвечір 24 листопада Черкаська міська ТВК оголосила результати голосування у другому турі.
У ньому взяли участь 55353 виборці, 849 бюлетенів визнано недійсними.
За Бондаренка проголосували 30073 виборці (54,33%), за Євпака – 24331 (44,14%).
Читайте також: Другий тур у Черкасах. Як ІТшник з "Голосу" чинить опір меру-господарнику
Передісторія:
- У першому турі виборів мера Черкас, що пройшов 25 жовтня, Бондаренко набрав 37,6% голосів, Євпак – 19,14%.
- Після першого туру партія "Європейська солідарність" підтримала кандидата від партії "Голос" Віктора Євпака у другому турі виборів міського голови Черкас.
Хочете дізнатися більше про закулісся виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.
Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!