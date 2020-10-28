Партія Порошенка підтримала кандидата "Голосу" на другий тур у Черкасах

Партія "Європейська солідарність" підтримає кандидата від партії "Голос" Віктора Євпака у другому турі виборів міського голови Черкас, де той, згідно з екзит-полами, змагатиметься з чинним мером Анатолієм Бондаренком.

Джерело: виступ Порошенка, що транслювався у Facebook

Пряма мова: "Напередодні другого туру місцевих виборів, де кандидати від проєвропейських, євроатлантичних сил пройшли до другого туру, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, але дуже важливий крок. У цих умова ми – наша партія і я як її голова – прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії "Голос" Віктора Євпака.

Точніше одна умова була – і ця умова була така, що Віктор має перемогти. І в цих умовах виборці нашої партії, наша партійна організація буде робити все, щоб закликати тих, хто нас підтримав на першому турі, закликати всі проєвропейські, євроатлантичні, українські політичні сили підтримати Віктора.

Віктор є, по-перше, український патріот, по-друге професіонал, і по-третє – державник".

Деталі: Порошенко висловив сподівання, що інші проєвропейські та євроатлантичні сили також об’єднаються довкола цінностей перед другим туром місцевих виборів. До цього ж закликав і Євпак.

Порошенко подякував виборцям, які підтримали "Європейську солідарність" на місцевих виборах-2020 "по всій Україні, і особливо на сході". За його словами, "Європейська солідарність" зайняла на цих виборах перше місце по присутності в усіх радах, а рівень підтримки його партія наростила з 2019 року вдвічі.

Колишній президент також сказав, що для його політсили не прийнятна позиція "какая разніца", натякаючи на протистояння з Володимиром Зеленським та його партією "Слуга народу".

Цьому передувало: Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", на виборах мера Черкас 25 жовтня найбільше голосів здобув чинний мер Анатолій Бондаренко, а другим іде представник "Голосу" Віктор Євпак,

Партія "Слуга народу" заявила, що може підтримати у другому турі виборів міського голови Черкас кандидата від "Голосу" Віктора Євпака. Його конкурент – мер Анатолій Бондаренко – потрапив в опалу до президента Володимира Зеленського.

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