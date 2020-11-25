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В Черкассах кандидат от "Голоса" проиграл выборы действующему мэру во втором туре

Среда, 25 ноября 2020, 13:20

Во втором туре выборов мэра Черкасс победил действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За будущее".

Источник: Общественная сеть "Опора"

Детали: Соперником Бондаренко был IT-предприниматель Виктор Евпак от партии "Голос".

К вечеру 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре.

В нем приняли участие 55353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными.

За Бондаренко проголосовали 30073 избирателей (54,33%), за Евпака - 24331 (44,14%).

 

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Предыстория:

  • В первом туре выборов мэра Черкасс, который прошел 25 октября, Бондаренко набрал 37,6% голосов, Евпак - 19,14%.
  • После первого тура партия "Европейская солидарность" поддержала кандидата от партии "Голос" Виктора Евпак во втором туре выборов мэра Черкасс.

Хотите узнать больше о закулисье выборов? 

26 ноября в 19:00 наши журналисты встретятся с членами Клуба УП и расскажут все, что знают о местных выборах. Регистрация на событие доступна в онлайн-кабинете участника Клуба УП. Присоединяйтесь!

Темы: Голосместная властьвиборыКоломойский


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