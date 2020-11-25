В Черкассах кандидат от "Голоса" проиграл выборы действующему мэру во втором туре
Во втором туре выборов мэра Черкасс победил действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За будущее".
Источник: Общественная сеть "Опора"
Детали: Соперником Бондаренко был IT-предприниматель Виктор Евпак от партии "Голос".
К вечеру 24 ноября Черкасская городская ТИК объявила результаты голосования во втором туре.
В нем приняли участие 55353 избирателей, 849 бюллетеней признаны недействительными.
За Бондаренко проголосовали 30073 избирателей (54,33%), за Евпака - 24331 (44,14%).
Читайте также: Второй тур в Черкассах. Как ИТшник с "Голоса" сопротивляется мэру-хозяйственнику
Предыстория:
- В первом туре выборов мэра Черкасс, который прошел 25 октября, Бондаренко набрал 37,6% голосов, Евпак - 19,14%.
- После первого тура партия "Европейская солидарность" поддержала кандидата от партии "Голос" Виктора Евпак во втором туре выборов мэра Черкасс.
Хотите узнать больше о закулисье выборов?
26 ноября в 19:00 наши журналисты встретятся с членами Клуба УП и расскажут все, что знают о местных выборах. Регистрация на событие доступна в онлайн-кабинете участника Клуба УП. Присоединяйтесь!