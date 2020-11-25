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За 122 дні перемир’я загинуло четверо українських бійців, 14 зазнали поранень – Хомчак

Середа, 25 листопада 2020, 14:04

За час всеохоплюючого перемир’я, яке триває вже 122 день, загинуло четверо українських воїнів, 14 зазнали поранень.

Джерело: головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Руслан Хомчак  під час зустрічі з представниками ЗМІ 25 листопада, цитує АрміяInform

Деталі: За словами Хомчака, перемир’я дотримується, однак, не потрібно забувати, що війна на Сході України триває, лінія зіткнення 400 кілометрів.

Він пояснює: якщо для ЗСУ стоїть завдання без необхідності вогонь не відкривати, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника, то в переважній більшості, на 99%, ці завдання наші військові виконують. На жаль, ворог не так само виконує їх.

Щодо обстрілу 24 листопада позицій наших військ у передмісті Авдіївки, в результаті яких загинув військовослужбовець окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, головнокомандувач ЗС України повідомив: рішення про вогонь у відповідь приймає командир на місці. 24 листопада вогонь не відкривали, бо проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

Пряма мова: "По вчорашньому дню був обстріл, ми його кваліфікували як снайперський, йде розслідування. Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, який, на жаль, в лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 добу та маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть чи травмуються люди. Проте якщо брати в порівнянні з минулим періодом (ми не беремо 2014-2015 роки) це, звісно, мало.

…Комбриг прийняв рішення вогонь не відкривати, бо невідомо, чи вдалось би евакуювати військового".

Теми: війнаармія


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