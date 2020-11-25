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За 122 дня перемирия погибли четыре украинских бойца, 14 получили ранения – Хомчак

Среда, 25 ноября 2020, 13:04
За 122 дня перемирия погибли четыре украинских бойца, 14 получили ранения – Хомчак

За время всеобъемлющего перемирия, которое длится уже 122 день, погибли четыре украинских воина, 14 получили ранения.

Источник: главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак во время встречи с представителями СМИ 25 ноября, цитирует АрмияInform

Детали: По словам Хомчака, перемирие соблюдается, однако, не нужно забывать, что война на Востоке Украины продолжается, линия столкновения 400 километров.

Он объясняет: если для ВСУ стоит задача без необходимости огонь не открывать, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, эти задачи наши военные выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их.

Относительно обстрела 24 ноября позиций наших войск в пригороде Авдеевки, в результате которых погиб военнослужащий отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, главнокомандующий ВС Украины сообщил: решение об ответном огне принимает командир на месте. 24 ноября огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

Прямая речь: "По вчерашнему дню был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Был ранен военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице умер. Это четвертый случай гибели за 122 суток и 14 человек были ранены. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало.

... Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось ли бы эвакуировать военного".

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаармия
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