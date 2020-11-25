Нардепи просять взятися за Кузьміна, який заявив про "держпереворот" на Майдані

Народний обранець "Голосу" Ярослав Юрчишин скерував до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань заяву про кримінальне правопорушення, скоєне Ренатом Кузьміним, який ініціював кримінальну справу про "держпереворот" під час Революції Гідності.

Джерело: пресслужба "Голосу"

Пряма мова: "Весь світ визнав Революцію Гідності, а сам Ренат Кузьмін неодноразово визнавав зміну влади у 2014 році легітимною. Зокрема, він брав участь у виборах президента в 2014 році, а також у парламентських виборах 2019 року, за результатом яких отримав депутатський мандат від проросійської ОПЗЖ пана Медведчука.

Власне, це і дозволило пану Кузьміну повернутися після 5 років переховування в Криму на територію України й намагатися дискредитувати Революцію Гідності та її учасників.

Подання завідомо неправдивих даних про злочин, а також обвинувачення конкретних осіб в неіснуючому злочині — це стаття 383 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність до 5 років ув'язнення"

Деталі: Юрчишин вважає заяву Кузьміна спробою посіпак Януковича переписати історію.

Повідомляється, що заяву підписали й інші депутати "Голосу" та окремі парламентарі "Європейської солідарності" і "Слуги народу".

Депутати просять не пізніше ніж 24 годин з моменту отримання заяви відкрити кримінальне провадження щодо Кузьміна за завідомо неправдиве повідомлення про злочин та завідомо неправдиві обвинувачення в участі в такому злочині.

Що було раніше: 19 листопада стало відомо, що Офіс генерального прокурора планує допитати українських політиків через заяву нардепа ОПЗЖ та колишнього заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна щодо "держперевороту" під час Революції Гідності.

У заяві Кузьміна фігурують імена Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Віталія Кличка, Сергія Пашинського, Арсенія Яценюка, Тетяни Чорновол.

Турчинов, Кличко та Чорновол підтвердили наявність повістки.