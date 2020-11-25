Нардепы просят взяться за Кузьмина, который заявил о "госперевороте" на Майдане

Народный избранник "Голоса" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление об уголовном правонарушении, совершенном Ренатом Кузьминым, который инициировал уголовное дело о "госперевороте" во время Революции Достоинства.

Источник: пресс-служба "Голоса"

Прямая речь: "Весь мир признал революцию Достоинства, а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука.

Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников.

Представление заведомо ложных сведений о преступлении, а также обвинение конкретных лиц в несуществующем преступлении - это статья 383 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность до 5 лет заключения".

Детали: Юрчишин считает заявление Кузьмина попыткой подручных Януковича переписать историю.

Сообщается, что заявление подписали и другие депутаты "Голоса" и отдельные парламентарии "Европейской солидарности" и "Слуги народа".

Депутаты просят не позднее чем через 24 часов с момента получения заявления открыть уголовное производство относительно Кузьмина за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении.

Что было раньше: 19 ноября стало известно, что Офис генерального прокурора планирует допросить украинских политиков из-за заявления нардепа ОПЗЖ и бывшего заместителя генпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина о "госперевороте" во время революции Достоинства.

В заявлении Кузьмина фигурируют имена Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяны Чорновил.

Турчинов, Кличко и Чорновил подтвердили наличие повестки.