Нардепы просят взяться за Кузьмина, который заявил о "госперевороте" на Майдане
Народный избранник "Голоса" Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление об уголовном правонарушении, совершенном Ренатом Кузьминым, который инициировал уголовное дело о "госперевороте" во время Революции Достоинства.
Источник: пресс-служба "Голоса"
Прямая речь: "Весь мир признал революцию Достоинства, а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от пророссийской ОПЗЖ господина Медведчука.
Собственно, это и позволило господину Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников.
Представление заведомо ложных сведений о преступлении, а также обвинение конкретных лиц в несуществующем преступлении - это статья 383 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность до 5 лет заключения".
Детали: Юрчишин считает заявление Кузьмина попыткой подручных Януковича переписать историю.
Сообщается, что заявление подписали и другие депутаты "Голоса" и отдельные парламентарии "Европейской солидарности" и "Слуги народа".
Депутаты просят не позднее чем через 24 часов с момента получения заявления открыть уголовное производство относительно Кузьмина за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении.
Что было раньше: 19 ноября стало известно, что Офис генерального прокурора планирует допросить украинских политиков из-за заявления нардепа ОПЗЖ и бывшего заместителя генпрокурора при Януковиче Рената Кузьмина о "госперевороте" во время революции Достоинства.
В заявлении Кузьмина фигурируют имена Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяны Чорновил.
Турчинов, Кличко и Чорновил подтвердили наличие повестки.