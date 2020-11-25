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Зеленський призначив нового очільника Миколаївщини

Середа, 25 листопада 2020, 21:53

Президент Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський зустрівся з Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді.

У президента зазначають, що Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки.

Щодо роботи повідомляють лише, що "багато років працював у бізнесі", очолював низку приватних підприємств.

Нагадаємо: 17 листопада Зеленський підписав указ про звільнення голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка.

Українська правда
Теми: Миколаївська областьЗеленський


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