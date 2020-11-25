Зеленский назначил нового руководителя Николаевщины

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности.

У президента отмечают, что Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике.

О работе сообщают лишь, что "много лет работал в бизнесе", возглавлял ряд частных предприятий.

Напомним: 17 ноября Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.