Зеленский назначил нового руководителя Николаевщины
Среда, 25 ноября 2020, 20:53
Президент Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Зеленский встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности.
У президента отмечают, что Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике.
О работе сообщают лишь, что "много лет работал в бизнесе", возглавлял ряд частных предприятий.
Напомним: 17 ноября Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Украинская правда