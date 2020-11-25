Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский назначил нового руководителя Николаевщины

Среда, 25 ноября 2020, 21:53

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский встретился с Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности.

У президента отмечают, что Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике.

О работе сообщают лишь, что "много лет работал в бизнесе", возглавлял ряд частных предприятий.

Напомним: 17 ноября Зеленский подписал указ об увольнении главы Николаевской ОГА Александра Стадника.

Украинская правда
Темы: Николаевская областьЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена

Умер футболист Диего Марадона

УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

Разведка предупредила, что РФ пытается дискредитировать руководство Украины

Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Все новости...
Николаевская область
Зеленский уволил главу СБУ в Николаевской области
Хакеры снабдили сайт Николаевской ОГА "гербом Новороссии"
Скифский курган в Николаевской области будут охранять из-за "черных археологов"
Последние новости
22:06
Новости экономики: ФЛП спишут долгов на 400 млн, в кинотеатре Multiplex полицейский произвол
21:53
фотоЗеленский назначил нового руководителя Николаевщины
21:50
"Боруссия" за два матча забила "Шахтеру" десять сухих мячей в Лиге Чемпионов
21:43
ЕС выделяет 9,6 млн евро на цифровую трансформацию Украины
21:28
Новости 25 ноября: жесткий карантин на праздники, планы Байдена
21:15
Сенат Франции проголосовал за резолюцию о признании Нагорного Карабаха
21:02
Экономпотери от карантина несопоставимы с выгодами от спасения жизни украинцев – исследование
20:43
Кравчук требует от россиян расследовать убийство снайпером украинского военного
20:27
В Украине создали чат-бот, который проверяет закупку лекарств больницами
20:11
Украина подписала безвиз с еще одним карибским государством
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!