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Зеленський звільнив главу Миколаївської ОДА

Вівторок, 17 листопада 2020, 16:06

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка.

Джерело: указ президента № 502

Дослівно: "Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Деталі: Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків глави Миколаївської ОДА на Георгія Решетілова.

Нагадаємо:

  • 11 листопада урядовці погодили звільнення Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін). Того ж дня Кабмін погодив призначення нових глав Одеської, Миколаївської та Сумської областей.
  • 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.

Українська правда
Теми: МиколаївЗеленськийзвільнення


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