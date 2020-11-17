Зеленський звільнив главу Миколаївської ОДА
Вівторок, 17 листопада 2020, 15:06
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка.
Джерело: указ президента № 502
Дослівно: "Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
Деталі: Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків глави Миколаївської ОДА на Георгія Решетілова.
Нагадаємо:
- 11 листопада урядовці погодили звільнення Олександра Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА (за угодою сторін). Того ж дня Кабмін погодив призначення нових глав Одеської, Миколаївської та Сумської областей.
- 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій.
Українська правда