Трамп помиловал экс-советника, который лгал о связи с РФ

Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Приветствую Флинна и его замечательную семью, теперь у вас будет действительно фантастический День благодарения!".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!