Трамп помиловал экс-советника, который лгал о связи с РФ

Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Майкла Флинна, который ранее признал себя виновным во лжи агентам ФБР о разговорах с российским послом.

Источник: Трамп в twitter

Прямая речь: "Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Приветствую Флинна и его замечательную семью, теперь у вас будет действительно фантастический День благодарения!".

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Детали: Генерал в отставке в 2017 году признал свою вину во лжи ФБР по взаимодействию с послом России в США, которая состоялось за несколько недель до инаугурации Трампа.

Флинн работал советником президента по вопросам национальной безопасности, но уволил его почти через месяц после появления информации о разговоре с российским дипломатом.

Предыстория:

Накануне сообщалось, в Белом доме обсуждают возможность помилования нескольких бывших помощников Дональда Трампа, осужденных по результатам "российского" расследования, в частности Майкла Флинна и Пола Манафорта.

В декабре 2017 года Флинн признал себя виновным в том, что лгал агентам ФБР о характере своих разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком перед инаугурацией Трампа.

Бывший руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт в марте 2019 года был осужден на 90 месяцев по двум делам, связанным с налоговыми и банковскими аферами. Нарушения были выявлены во время "российского" расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Георгий Пападопулос имел контакт с российским профессором, а также женщиной из России, которая представился ему родственницей Владимира Путина. По данным следствия, они предлагали кампании Трампа компромат на Хиллари Клинтон из похищенных хакерами писем.

В июле 2020 года Трамп помиловал своего давнего соратника Роджера Стоуна, который также фигурировал в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

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