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Німеччина не послаблюватиме карантин

Четвер, 26 листопада 2020, 00:07
Німеччина не послаблюватиме карантин

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 20 грудня у країні будуть діяти карантинні обмеження, а у випадку, якщо темпи поширення коронавірусу не будуть зменшуватись, то локдаун буде продовжений до січня. 

Джерело: The Guardian 

Деталі: Відповідне рішення було прийнято після семигодинних перемовин канцлера із представниками федеральних земель, деякі з яких виступали за пом’якшення обмежень. 

Меркель також додала, що влада не очікує, що кількість хворих буде зменшуватись, а тому не варто сповідатись на скасування обмежень. 

Таким чином, у Німеччині і надалі будуть зачинені ресторани, тренажерні зали, заклади культури. Як і раніше, працюватимуть магазини та школи. 

Водночас із 1 грудня буде дозволено збиратись групам не більше ніж 5 осіб замість 10, як це діє зараз. 

Зазначається, що місткість потягів також буде розширена, щоб між людьми зберігалась дистанція. 

На період новорічних свят також будуть заборонені феєрверки на окремих площах, щоб уникнути масових зібрань. 

Окрім того, Німеччина буде домагатись угоди із європейськими партнерами щодо закриття гірськолижних курортів до початку січня. 

Нагадаємо:

  • Кількість хворих на коронавірус з початку жовтня у Німеччині збільшилось втричі та перевищила 900 тисяч осіб. 
  • Раніше повідомлялось, що  16 федеральних земель Німеччини планують дозволити зібрання до 10 осіб на Різдво і Новий рік, пропонуючи деяке пом'якшення коронавірусних обмежень, щоб дозволити сім'ям і друзям святкувати разом.

Українська правда
Теми: Німеччинакарантин
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