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Германия не будет ослаблять карантин

Четверг, 26 ноября 2020, 00:07
Германия не будет ослаблять карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 20 декабря в стране будут действовать карантин, а в случае, если темпы распространения коронавируса не будут уменьшаться, то локдаун будет продлен до января.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующее решение было принято после семичасовых переговоров канцлера с представителями федеральных земель, некоторые из которых выступали за смягчение ограничений.

Меркель также добавила, что власть не ожидает, что количество больных будет уменьшаться, а потому не стоит надеяться на отмену ограничений.

Таким образом, в Германии и в дальнейшем будут закрыты рестораны, тренажерные залы, учреждения культуры. Но по прежнему будут работать магазины и школы.

В то же время с 1 декабря будет разрешено собираться группам не более 5 человек вместо 10, как это действует сейчас.

Отмечается, что емкость поездов также будет расширена, чтобы между людьми сохранялась дистанция.

На период новогодних праздников также будут запрещены фейерверки на отдельных площадях, во избежание массовых собраний.

Кроме того, Германия будет добиваться соглашения с европейскими партнерами по закрытию горнолыжных курортов в начале января.

Напомним:

  • Количество больных коронавирус с начала октября в Германии увеличилось втрое и превысило 900 тысяч человек.
  • Только за последние сутки в стране зафиксировали более 16 тысяч случаев заболевания.
  • Ранее сообщалось, что 16 федеральных земель Германии планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год, предлагая некоторое смягчение коронавирусных ограничений, чтобы позволить семьям и друзьям праздновать вместе.

Украинская правда
Темы: Германиякарантин
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