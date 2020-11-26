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Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих

Четвер, 26 листопада 2020, 01:59
Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих

За минулу добу від ускладнень коронавірусу загинули майже 12 тисяч осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше жертв зареєстрували у США – 2,3 тисячі. Майже у три рази менше летальних випадків виявили у Мексиці. В Італії також спостерігається значний рівень смертності – більше 700 осіб за добу.

Понад 600 хворих померли у Бразилії, Польщі та Великій Британії. У Індії та Росії майже однакова кількість людей, які померли від COVID-19, за вказаний період.

Станом на 25 листопада було зареєстровано більше 600 тисяч нових випадків зараження. 

 

Наразі у світі вже загинули 1 мільйон 425 тисяч інфікованих, вилікувались – майже 42 мільйони, хворіють – 17,3 мільйона. 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • Станом на 24 листопада Україна опинилась на 8 позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу, серед країн Європи – на 3 місці. 

Українська правда
Теми: коронавірус
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