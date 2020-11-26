Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих
За минулу добу від ускладнень коронавірусу загинули майже 12 тисяч осіб.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше жертв зареєстрували у США – 2,3 тисячі. Майже у три рази менше летальних випадків виявили у Мексиці. В Італії також спостерігається значний рівень смертності – більше 700 осіб за добу.
Понад 600 хворих померли у Бразилії, Польщі та Великій Британії. У Індії та Росії майже однакова кількість людей, які померли від COVID-19, за вказаний період.
Станом на 25 листопада було зареєстровано більше 600 тисяч нових випадків зараження.
Наразі у світі вже загинули 1 мільйон 425 тисяч інфікованих, вилікувались – майже 42 мільйони, хворіють – 17,3 мільйона.
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Нагадаємо:
- Станом на 24 листопада Україна опинилась на 8 позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу, серед країн Європи – на 3 місці.