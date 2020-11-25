Україна вже 8-ма у світі та 3-тя в Європі за числом нових хворих на COVID-19
Станом на 24 листопада Україна опинилась на 8 позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу, серед країн Європи – на 3 місці.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Позаду нашої держави опинились Велика Британія, Польща, Франція, у яких раніше завжди фіксували значно більше нових хворих, ніж в Україні.
Проте більше число нових випадків коронавірусу виявили в Ірані, Німеччині, Італії, Росії, Бразилії, Індії та США.
За кількістю летальних випадків наша держава перебуває на 18 місці у світовому рейтингу.
Серед країн Європи Україна за добовою захворюваності опинилась на 3 місці.
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Нагадаємо:
- В Україні за добу 23 листопада COVID-19 підтвердили 12 287 особам, госпіталізували 1 403 особи, померли 188 хворих, одужали 8 298 пацієнтів.
- Станом на 23 листопада Україна за числом нових хворих на коронавірус займала 5-ту позицію серед країн Європи і 10-ту загалом по світу.