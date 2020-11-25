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Україна вже 8-ма у світі та 3-тя в Європі за числом нових хворих на COVID-19

Середа, 25 листопада 2020, 04:39
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Станом на 24 листопада Україна опинилась на 8 позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу, серед країн Європи – на 3 місці. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Позаду нашої держави опинились Велика Британія, Польща, Франція, у яких раніше завжди фіксували значно більше нових хворих, ніж в Україні. 

Проте більше число нових випадків коронавірусу виявили в Ірані, Німеччині, Італії, Росії, Бразилії, Індії та США.

 

За кількістю летальних випадків наша держава перебуває на 18 місці у світовому рейтингу.

Серед країн Європи Україна за добовою захворюваності опинилась на 3 місці.   

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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