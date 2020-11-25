Україна вже 8-ма у світі та 3-тя в Європі за числом нових хворих на COVID-19

Станом на 24 листопада Україна опинилась на 8 позиції серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу, серед країн Європи – на 3 місці.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Позаду нашої держави опинились Велика Британія, Польща, Франція, у яких раніше завжди фіксували значно більше нових хворих, ніж в Україні.

Проте більше число нових випадків коронавірусу виявили в Ірані, Німеччині, Італії, Росії, Бразилії, Індії та США.

За кількістю летальних випадків наша держава перебуває на 18 місці у світовому рейтингу.

Серед країн Європи Україна за добовою захворюваності опинилась на 3 місці.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: