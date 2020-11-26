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От коронавируса в сутки в мире умерло рекордное число больных

Четверг, 26 ноября 2020, 02:59

За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли почти 12 000 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего жертв зарегистрировали в США – 2,3 тысячи. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике. В Италии также наблюдается значительный уровень смертности – более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польши и Великобритании. В Индии и России почти одинаковое количество людей, умерших от COVID-19 за указанный период.

По состоянию на 25 ноября было зарегистрировано более 600 тысяч новых случаев заражения.

 

Сейчас в мире уже погибли 1 миллион 425 тысяч инфицированных, вылечились – почти 42 миллиона, болеют – 17,3 миллиона.

Знать больше: 10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним:

  • По состоянию на 24 ноября Украина оказалась на 8 позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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