От коронавируса в сутки в мире умерло рекордное число больных

За минувшие сутки от осложнений коронавируса погибли почти 12 000 человек.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего жертв зарегистрировали в США – 2,3 тысячи. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике. В Италии также наблюдается значительный уровень смертности – более 700 человек за сутки.

Более 600 больных умерли в Бразилии, Польши и Великобритании. В Индии и России почти одинаковое количество людей, умерших от COVID-19 за указанный период.

По состоянию на 25 ноября было зарегистрировано более 600 тысяч новых случаев заражения.

Сейчас в мире уже погибли 1 миллион 425 тысяч инфицированных, вылечились – почти 42 миллиона, болеют – 17,3 миллиона.

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Напомним: