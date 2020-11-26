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У Трампа думають зняти заборону на в’їзд до США, яку ввели через пандемію

Четвер, 26 листопада 2020, 05:21

Білий дім розглядає можливість скасування заборони в’їзду іноземцям, які відвідували Бразилію, Велику Британію та ще 26 європейських країни. 

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну інформацію агентству підтвердили 5 офіційних осіб США та авіакомпаній. 

Зазначається, що питання зняття обмеження щодо конкретних країн чи громадян не розглядається. 

Президент Дональд Трамп не прийняв ще кінцевого рішення, проте відомо, що план підтримала група адміністрації відповідальна за охорону здоров’я та інші федеральні відомства. Тож, в які терміни це може відбутись, невідомо. 

Офіційно Білий дім, міністерство внутрішньої безпеки та Центр контролю та профілактики захворювань не прокоментували вказану інформацію.

Багато чиновників адміністрації також зазначають, що обмеження вже не мають сенсу, тому що не стосуються більшості країн. А відновлення повноцінного авіаруху буде стимулом для розвитку американських авіакомпаній, які скоротили кількість поїздок на 70%.

Нагадаємо:

  • У березні Сполучені Штати запровадили обмеження на в'їзд до країни з Великої Британії та Ірландії в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Українська правда
Теми: США
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