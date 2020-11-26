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В Трампа думают снять запрет на въезд в США, которую ввели из-за пандемии

Четверг, 26 ноября 2020, 05:21

Белый дом рассматривает возможность отмены запрета въезда иностранцам, которые посещали Бразилию, Великобританию и еще 26 европейских стран.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующую информацию агентству подтвердили 5 официальных лиц США и авиакомпаний.

Отмечается, что вопрос снятия ограничения по конкретным стран или граждан не рассматривается.

Президент Дональд Трамп не принял еще окончательного решения, однако известно, что план поддержала группа администрации ответственная за здравоохранение и другие федеральные ведомства. Поэтому, в какие сроки это может произойти, неизвестно.

Официально Белый дом, министерство внутренней безопасности и центр контроля и профилактики заболеваний не прокомментировали указанную информацию.

Многие чиновники администрации также отмечают, что ограничения уже не имеют смысла, так как не касаются большинства стран. А восстановление полноценного авиа движения будет стимулом для развития американских авиакомпаний, которые сократили количество поездок на 70%.

Напомним:

  • В марте Соединенные Штаты ввели ограничения на въезд в страну из Великобритании и Ирландии в связи с пандемией коронавируса.

Украинская правда
Темы: США
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