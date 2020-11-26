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Російські окупанти не припиняють порушувати мирні домовленості – ООС

Четвер, 26 листопада 2020, 07:27

25 листопада російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню із використанням гранатометів та стрілецької зброї.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, пострілами з гранатометів різних систем противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці у передмісті Авдіївки. Біля Водяного ворог, окрім стрілецької зброї, використовував протитанковий гранатомет. 

Також з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Про відповідні порушення українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 листопада, порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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