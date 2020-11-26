Российские оккупанты не прекращают нарушать мирные договоренности – ООС
25 ноября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня с использованием гранатометов и стрелкового оружия.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. У Водяного враг, кроме стрелкового оружия, использовал противотанковый гранатомет.
Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
О соответствующих нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.