Российские оккупанты не прекращают нарушать мирные договоренности – ООС

25 ноября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня с использованием гранатометов и стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. У Водяного враг, кроме стрелкового оружия, использовал противотанковый гранатомет.

Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О соответствующих нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.