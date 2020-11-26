Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Российские оккупанты не прекращают нарушать мирные договоренности – ООС

Четверг, 26 ноября 2020, 07:27

25 ноября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня с использованием гранатометов и стрелкового оружия.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. У Водяного враг, кроме стрелкового оружия, использовал противотанковый гранатомет.

Также со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О соответствующих нарушениях украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Власти обнародовали план выхода из конституционного кризиса

Новости 27 ноября: варианты дат локдауна, резкий скачок больных COVID

фотоЗеленский назначил руководителей Харьковщины и Одесской области

обновленоЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть

Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Все новости...
ООС
Российские оккупанты четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов –  ООС
Стало известно имя военного, погибшего от пули снайпера в Донбассе
Раненый вражеским снайпером боец умер в больнице
Последние новости
05:01
В Европе за день диагностировали более 200 тысяч заражений COVID-19
04:07
Джонсон: карантин не помешает Санта Клаусу доставить подарки
03:21
Украинский боксер супертяжелого веса одержал победу в поединке с поляком
02:26
Украина 9-я в мире по скорости распространения коронавируса
01:43
Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных
00:32
Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений
23:58
Украинца Марченко осудили в России до 10 лет тюрьмы – жена
23:17
Власти обнародовали план выхода из конституционного кризиса
22:55
РФ назвала школьницей министра обороны Германии за призыв говорить с Россией с позиции силы
22:28
Довыборы в Раду на 87 округе назначили на конец марта
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!