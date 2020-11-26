Понад 15 тисяч хворих: COVID встановлює нові "рекорди" в Україні
Четвер, 26 листопада 2020, 08:20
Епідемія не збавляє крок: 25 листопада в Україні COVID-19 підтвердили 15 331 особі, госпіталізували також рекордну кількість хворих – 1 955 осіб, одужали рекордні 9 617 осіб, але 225 пацієнтів померли.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов
Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.