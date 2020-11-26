Понад 15 тисяч хворих: COVID встановлює нові "рекорди" в Україні

Епідемія не збавляє крок: 25 листопада в Україні COVID-19 підтвердили 15 331 особі, госпіталізували 1 955 осіб, одужали 9 617 осіб, але 225 пацієнтів померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, дані РНБО

Деталі: Таким чином, Україна перейшла психологічну межу в 15 тисяч, встановивши новий антирекорд за добовою кількістю нових хворих, також рекордними є показники госпіталізації та одужань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Летальних випадків у середу найбільше було у Дніпропетровській області (36), Києві (31), Сумській (16), Запорізькій (15), Полтавській (13), Львівській (12) і Хмельницькій (11) областях.

Серед 15,3 тисячі нових хворих із коронавірусом: 659 дітей та 606 медпрацівників; 401 працівник МВС (водночас двоє правоохоронців померли); 259 військовослужбовців ЗСУ (41 бійця госпіталізували).

За минулу добу в Україні було здійснено 76 911 тестування: методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588. За весь час пандемії ПЛР-тестувань провели 4 373 786.

Із березня в нашій країні коронавірусну хворобу виявили у 677 189 осіб, з них 317 395 осіб одужали, а 11 717 померли.

Зараз, за наявними даними, коронавірус мають 348 077 жителів України, хоча реальна цифра може бути значно більшою.

УП

За даними Worldometers, 25 листопада Україна була на 10 місці у світі за добовою кількістю нових хворих на COVID-19 та 14-ю за кількістю летальних випадків, у Європі вона була 7-ю за кількістю хворих та 8-ю за числом смертей, зафіксованих 24 листопада.

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП