Более 15 тысячи больных: COVID устанавливает новые "рекорды" в Украине
Эпидемия не сбавляет шаг: 25 ноября в Украине COVID-19 подтвердили 15 331 человеку, госпитализировали 1 955 человек, выздоровели 9 617 человек, но 225 пациентов умерли.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, данные СНБО
Детали: Таким образом, Украина перешла психологический рубеж в 15 тысяч, установив новый антирекорд по суточному количеству новых больных, также рекордными являются показатели госпитализации и выздоровлений.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
Летальных случаев в среду больше всего было в Днепропетровской области (36), Киеве (31), Сумской (16), Запорожской (15), Полтавской (13), Львовской (12) и Хмельницкой (11) областях.
Среди 15,3 тысячи новых больных с коронавирусом: 659 детей и 606 медработников; 401 работник МВД (вместе с тем двое правоохранителей умерли); 259 военнослужащих ВСУ (41 бойца госпитализировали).
За прошедшие сутки в Украине было произведено 76 911 тестирование: методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588. За все время пандемии ПЦР-тестов провели 4 373 786.
С марта в нашей стране коронавирусную болезнь обнаружили у 677 189 человек, из них 317 395 человек выздоровели, а 11 717 пациентов умерли.
Сейчас, по имеющимся данным, коронавирус имеют 348 077 жителей Украины, хотя реальная цифра может быть гораздо большей.
По данным Worldometers, 25 ноября Украина была на 10 месте в мире по суточному количеству новых больных COVID-19 и 14-й по количеству летальных исходов, в Европе она была 7-й по количеству больных и 8-й по числу смертей, зафиксированных 24 ноября.
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