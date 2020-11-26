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Более 15 тысячи больных: COVID устанавливает новые "рекорды" в Украине

Четверг, 26 ноября 2020, 08:20

Эпидемия не сбавляет шаг: 25 ноября в Украине COVID-19 подтвердили 15 331 человеку, госпитализировали 1 955 человек, выздоровели 9 617 человек, но 225 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов

Детали: Таким образом, Украина перешла психологический рубеж в 15 тысяч, установив новый антирекорд по суточному количеству новых больных, также рекордными являются показатели госпитализации и выздоровлений.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Среди 15,3 тысячи новых больных с коронавирусом: 659 детей и 606 медработников.

За прошедшие сутки в Украине было произведено 76 911 тестирование: методом ПЦР –

49 323, методом ИФА – 27 588. За все время пандемии ПЦР-тестов провели 4 373 786.

С марта в нашей стране коронавирусную болезнь обнаружили у 677 189 человек, из них 317 395 человек выздоровели, а 11 717 пациентов умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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