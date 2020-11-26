Более 15 тысячи больных: COVID устанавливает новые "рекорды" в Украине

Эпидемия не сбавляет шаг: 25 ноября в Украине COVID-19 подтвердили 15 331 человеку, госпитализировали 1 955 человек, выздоровели 9 617 человек, но 225 пациентов умерли.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов, данные СНБО

Детали: Таким образом, Украина перешла психологический рубеж в 15 тысяч, установив новый антирекорд по суточному количеству новых больных, также рекордными являются показатели госпитализации и выздоровлений.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Летальных случаев в среду больше всего было в Днепропетровской области (36), Киеве (31), Сумской (16), Запорожской (15), Полтавской (13), Львовской (12) и Хмельницкой (11) областях.

Среди 15,3 тысячи новых больных с коронавирусом: 659 детей и 606 медработников; 401 работник МВД (вместе с тем двое правоохранителей умерли); 259 военнослужащих ВСУ (41 бойца госпитализировали).

За прошедшие сутки в Украине было произведено 76 911 тестирование: методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588. За все время пандемии ПЦР-тестов провели 4 373 786.

С марта в нашей стране коронавирусную болезнь обнаружили у 677 189 человек, из них 317 395 человек выздоровели, а 11 717 пациентов умерли.

Сейчас, по имеющимся данным, коронавирус имеют 348 077 жителей Украины, хотя реальная цифра может быть гораздо большей.

УП

По данным Worldometers, 25 ноября Украина была на 10 месте в мире по суточному количеству новых больных COVID-19 и 14-й по количеству летальных исходов, в Европе она была 7-й по количеству больных и 8-й по числу смертей, зафиксированных 24 ноября.

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