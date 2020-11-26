Кабмін: Успішно завершили переговори з МВФ щодо бюджету-2021

Міністерство фінансів заявляє, що успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом стосовно основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

Джерело: Кабінет міністрів, Мінфін

Деталі: Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників: рамки доходів, видатків і дефіциту.

За даними уряду, Мінфін проводив щоденні консультації із експертами Фонду щодо можливостей фінансування дефіциту та пріоритетних видатків бюджету у 2021 році.

Дослівно: "В цілому параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ".