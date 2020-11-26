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Кабмин: Успешно завершили переговоры с МВФ по бюджету-2021

Четверг, 26 ноября 2020, 08:43

Министерство финансов заявляет, что успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Источник: Кабинет министров

Детали: Это было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей: рамки доходов, расходов и дефицита.

По данным правительства, Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

Дословно: "В целом параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ".

Темы: МВФбюджетКабинет министровМинфинденьги


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