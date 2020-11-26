У Києві вже майже 1400 нових хворих на COVID за добу і багато смертей

За добу 25 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1399 нових хворих на коронавірус, 31 людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 1399 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина".

Деталі: Серед нових хворих 809 жінок віком від 19 до 98 років, 502 чоловіки віком від 18 до 90 років, 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 65 медиків.



107 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 250, у Святошинському – 202 та у Солом’янському районі – 179 випадків.

Станом на 26 листопада у столиці вже 64 019 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1227 киян. Подолали хворобу 21 942 мешканці Києва, з них 505 за минулу добу.

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