Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві вже майже 1400 нових хворих на COVID за добу і багато смертей

Четвер, 26 листопада 2020, 10:55

За добу 25 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1399 нових хворих на коронавірус, 31 людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 1399 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина".

Деталі: Серед нових хворих 809 жінок віком від 19 до 98 років, 502 чоловіки віком від 18 до 90 років, 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років та 43 хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 65 медиків.

107 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 250, у Святошинському – 202 та у Солом’янському районі – 179 випадків. 

Станом на 26 листопада у столиці вже 64 019 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1227 киян. Подолали хворобу 21 942 мешканці Києва, з них 505 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • 25 листопада в Україні COVID-19 підтвердили 15 331 особі, госпіталізували 1 955 осіб, одужали 9 617 осіб, але 225 пацієнтів померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білорусь вручила ноту протесту українському послу

"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні

Понад 15 тисяч хворих: COVID встановлює нові "рекорди" в Україні

На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

фотоЗеленський призначив нового очільника Миколаївщини

Новини 25 листопада: жорсткий карантин на свята, плани Байдена

Усі новини...
Київ
12-річна учениця "замінувала" школу в Києві, евакуювали 300 осіб
В Києві затримали замовників викрадення лідера ромської громади Харкова
Справа про розкрадання: Музей Революції Гідності заявив про дискредитаційну атаку
Останні новини
11:24
79 довічних термінів: у Туреччині оголосили вироки за спробу державного перевороту
11:17
Чоловік без маски побився з патрульними в супермаркеті Луцька
11:13
фото Кличко видав книжку своїх смішних цитат
10:55
У Києві вже майже 1400 нових хворих на COVID за добу і багато смертей
10:43
ООН: через незаконні рубки і зміни клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці
10:39
Білорусь вручила ноту протесту українському послу
10:37
НАБУ просить дозволу затримати підозрюваних суддів ОАСК
10:36
Робоча група узгодила повернення покарання за неправду в деклараціях – голова ВР
10:26
"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ для населення в грудні
10:10
Офіційно: "Нафтогаз" отримав 17 мільярдів збитку за 9 місяців
Усі новини...