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В Киеве уже почти 1400 новых больных COVID за сутки и много смертей

Четверг, 26 ноября 2020, 10:55
Фото КГГА

За сутки 25 ноября в столице лабораторно подтвердили 1399 новых больных коронавирусом, 31 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще 1399 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек".

Детали: Среди новых больных 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет, 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 65 медиков.

107 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 250, в Святошинском – 202 и в Соломенском районе – 179 случаев.

По состоянию на 26 ноября в столице уже 64 019 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Преодолели болезнь 21 942 жителя Киева, из них 505 за минувшие сутки.

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Предыстория:

  • 25 ноября в Украине COVID-19 подтвердили 15 331 человеку, госпитализировали 1 955 человек, выздоровели 9 617 человек, но 225 пациентов умерли.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы


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