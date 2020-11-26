На украинский Донбасс вторгся 100-й "гумконвой" РФ

Российская сторона в очередной раз незаконно оформила 100-й, так называемый "гумконвой" на оккупированный Донбасс.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "26 ноября российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя". По счету он уже 100-й".

Детали: Перемещение "гумконвоя" вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

С 5.30 до 6.35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Почему это важно: Начиная с 2014 года Россия осуществляет гибридную военную агрессию в отношении Украины: оккупировала Крымский полуостров и поддерживает незаконные вооруженные формирования в Донбассе. Под видом так называемых "гумконвоев" россияне неоднократно провозили оружие. В обратном направлении машины использовали также для вывоза тел погибших российских военнослужащих, воюющих на стороне НЗФ.