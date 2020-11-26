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Суд взявся за позов "Батьківщини" до НАЗК, яке зупинило фінансування партії

Четвер, 26 листопада 2020, 14:18

Окружний адмінсуд Києва прийняв позов "Батьківщини" до Нацагентства із запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії через порушення у фінансових звітах.  

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" до Національного агентства з питань запобігання корупції".

Деталі: Суд вирішив розглядати справу за спрощеною процедурою - без повідомлення учасників справи.

При цьому ОАСК відмовився одразу забезпечити позов і скасувати наказ про зупинення державного фінансування "Батьківщини".

Відзначається, що партія не надала "належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача".

Нагадаємо: 

  • Нацагентство із запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування "Батьківщини" через виявленні у фінансовому звіті партії порушення.
  • 23 листопада "Батьківщина" оскаржила в ОАСК рішення Нацагентства про зупинку державного фінансування партії. У своєму позові партія просить "визнати протиправними дії працівників НАЗК" і скасувати наказ про зупинення держфінансування.

Українська правда
Теми: БатьківщинаНАЗКсудгрошіОАСК


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