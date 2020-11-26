Суд взявся за позов "Батьківщини" до НАЗК, яке зупинило фінансування партії

Окружний адмінсуд Києва прийняв позов "Батьківщини" до Нацагентства із запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії через порушення у фінансових звітах.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва, "Батьківщина"

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" до Національного агентства з питань запобігання корупції".

Деталі: Суд вирішив розглядати справу за спрощеною процедурою - без повідомлення учасників справи.

При цьому ОАСК відмовився одразу забезпечити позов і скасувати наказ про зупинення державного фінансування "Батьківщини".

Відзначається, що партія не надала "належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача".

Заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко заявив, що висновок НАЗК помилковий і партія виграє суд та поверне фінансування.

Пряма мова: "У 2010-му році Янукович створив клони обласних організацій на Львівщині та Київщині із метою недопущення "Батьківщини" до місцевих виборів. Сьогодні нам закидають, що один з фейкових осередків – у селищі Українка – не платив внески. Але наша партія не має до нього ніякого відношення. Ми про це неодноразово писали, подавали заяви, але, на жаль, цю організацію не виключили з реєстру".

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