Суд взявся за позов "Батьківщини" до НАЗК, яке зупинило фінансування партії

Окружний адмінсуд Києва прийняв позов "Батьківщини" до Нацагентства із запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії через порушення у фінансових звітах.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" до Національного агентства з питань запобігання корупції".

Деталі: Суд вирішив розглядати справу за спрощеною процедурою - без повідомлення учасників справи.

При цьому ОАСК відмовився одразу забезпечити позов і скасувати наказ про зупинення державного фінансування "Батьківщини".

Відзначається, що партія не надала "належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача".

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