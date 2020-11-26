Суд взявся за позов "Батьківщини" до НАЗК, яке зупинило фінансування партії
Окружний адмінсуд Києва прийняв позов "Батьківщини" до Нацагентства із запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії через порушення у фінансових звітах.
Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Дослівно: "Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" до Національного агентства з питань запобігання корупції".
Деталі: Суд вирішив розглядати справу за спрощеною процедурою - без повідомлення учасників справи.
При цьому ОАСК відмовився одразу забезпечити позов і скасувати наказ про зупинення державного фінансування "Батьківщини".
Відзначається, що партія не надала "належних доказів, які б свідчили про те, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити подальше виконання рішення суду або ефективний захист інтересів позивача".
Нагадаємо:
- Нацагентство із запобігання корупції у четвертому кварталі 2020 року зупинило державне фінансування "Батьківщини" через виявленні у фінансовому звіті партії порушення.
- 23 листопада "Батьківщина" оскаржила в ОАСК рішення Нацагентства про зупинку державного фінансування партії. У своєму позові партія просить "визнати протиправними дії працівників НАЗК" і скасувати наказ про зупинення держфінансування.