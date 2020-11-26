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Суд взялся за иск "Батькивщины" к НАПК, которое остановило финансирование партии

Четверг, 26 ноября 2020, 14:18

Окружной админсуд Киева принял иск "Батькивщины" к Нацагентству по предупреждению коррупции, которое приостановило государственное финансирование партии из-за нарушений в финансовых отчетах.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда Киева

Дословно: "Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции".

Детали: Суд решил рассматривать дело по упрощенной процедуре - без уведомления участников дела.

При этом ОАСК отказался сразу обеспечить иск и отменить приказ о приостановлении государственного финансирования "Батькивщины".

Отмечается, что партия не предоставила "надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или сделать невозможным дальнейшее исполнение решения суда или эффективную защиту интересов истца".

Напомним: 

  • Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.
  • 23 ноября "Батькивщина" обжаловала в ОАСК решение Нацагентства об остановке государственного финансирования партии. В своем иске партия просит "признать противоправными действия работников НАПК" и отменить приказ о приостановлении госфинансирования.

Украинская правда
Темы: БатькивщинаНАПКсудденьгиОАСК


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