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Суд взялся за иск "Батькивщины" к НАПК, которое остановило финансирование партии

Четверг, 26 ноября 2020, 13:18
Суд взялся за иск Батькивщины к НАПК, которое остановило финансирование партии

Окружной админсуд Киева принял иск "Батькивщины" к Нацагентству по предупреждению коррупции, которое приостановило государственное финансирование партии из-за нарушений в финансовых отчетах.

Источник: пресс-служба Окружного административного суда Киева, "Батькивщина"

Дословно: "Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции".

Детали: Суд решил рассматривать дело по упрощенной процедуре - без уведомления участников дела.

При этом ОАСК отказался сразу обеспечить иск и отменить приказ о приостановлении государственного финансирования "Батькивщины".

Отмечается, что партия не предоставила "надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или сделать невозможным дальнейшее исполнение решения суда или эффективную защиту интересов истца".

Заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко заявил, что вывод НАПК ложный и партия выиграет суд и вернет финансирование.

Прямая речь: "В 2010 году Янукович создал клоны областных организаций на Львовщине и Киевщине с целью недопущения "Батькивщины" к местным выборам. Сегодня нам говорят, что один из фейковых ячеек - в поселке Украинка - не платил взносы. Но наша партия не имеет к нему никакого отношения. Мы об этом неоднократно писали, подавали заявления, но, к сожалению, эту организацию не исключили из реестра".

Напомним: 

  • Нацагентство по предотвращению коррупции в четвертом квартале 2020 года остановило государственное финансирование "Батькивщины" из-за обнаруженных в финансовом отчете партии нарушений.
  • 23 ноября "Батькивщина" обжаловала в ОАСК решение Нацагентства об остановке государственного финансирования партии. В своем иске партия просит "признать противоправными действия работников НАПК" и отменить приказ о приостановлении госфинансирования.

Украинская правда

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Темы: БатькивщинаНАПКсудденьгиОАСК
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