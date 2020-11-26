У Зеленського - про заяву Авакова: Жорсткий локдаун введуть, якщо ситуація погіршиться

Президент Володимир Зеленський спільно з урядом повинні будуть ввести жорсткий локдаун у випадку погіршення епідемічної ситуації.

Джерело: прессекретарка президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді" щодо заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Пряма мова Мендель: "Президент України Володимир Зеленський проводить постійні консультації та наради щодо поширення та запобігання коронавірусній інфекції, тримаючи руку на пульсі.

Розвиток подій залежатиме від епідеміологічної ситуації. Президент, Офіс президента та уряд зробили усе можливе, щоб підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій. Серед іншого, звісно, розглядалася можливість локдауну, якщо ситуація з поширенням інфекції погіршиться.

На сьогодні медична система України була реабілітована настільки, що витримує нинішнє навантаження, однак, як бачимо, ситуація швидко змінюється. Саме тому Володимир Зеленський ініціював відновлення чинних та розробку нових програм економічної допомоги бізнесу та соціальної підтримки населенню у разі необхідності жорсткого карантину.

За умови погіршення ситуації, Україна буде повинна його впровадити. Для збереження насамперед життя людей, а також нашої медичної системи. Водночас, парламенту запропоновано проголосувати законотворчі ініціативи щодо економічної підтримки".

Деталі: Прессекретарка додала, що Зеленський розглядає локдаун як "крайній захід для покращення епідеміологічної ситуації".

Мендель вказала, що економічна допомога бізнесу планується у сфері адміністративній та оподаткування.

Також ініційовано покриття частини зарплат, соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення, кредитні канікули та дешеві кредити тощо.

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