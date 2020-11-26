Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского - о заявлении Авакова: Жесткий локдаун введут, если ситуация ухудшится

Четверг, 26 ноября 2020, 13:59
У Зеленского - о заявлении Авакова: Жесткий локдаун введут, если ситуация ухудшится

Президент Владимир Зеленский совместно с правительством должны будут ввести жесткий локдаун в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Источник: прессекретарка президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" относительно заявления министра внутренних дел Арсена Авакова

Прямая речь Мендель: "Президент Украины Владимир Зеленский проводит постоянные консультации и совещания по распространению и предотвращения коронавирусной инфекции, держа руку на пульсе.

Развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Президент, Офис президента и правительство сделали все возможное, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий. Среди прочего, конечно, рассматривалась возможность локдауну, если ситуация с распространением инфекции ухудшится.

Сегодня медицинская система Украины была реабилитирована настолько, что выдерживает нынешнее нагрузки, однако, как видим, ситуация быстро меняется. Именно поэтому Владимир Зеленский инициировал восстановление действующих и разработку новых программ экономической помощи бизнеса и социальной поддержки населению в случае необходимости жесткого карантина.

При условии ухудшения ситуации, Украина будет должна его внедрить. Для сохранения прежде всего жизни людей, а также нашей медицинской системы. В то же время, парламент предложено проголосовать законотворческие инициативы относительно экономической поддержки".

Детали: Прессекретарка добавила, что Зеленский рассматривает локдаун как "крайнюю меру для улучшения эпидемиологической ситуации".

Мендель указала, что экономическая помощь бизнесу планируется в сфере административной и налогообложения.

Также инициировано покрытия части зарплат, социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения, кредитные каникулы, дешевые кредиты и прочее.

Предыстория:

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков в четверг выразил позицию, что в Украине должны немедленно ввести полный локдаун на 3-4 недели с механизмом компенсаций для населения.
  • 24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Александр Шумилин, УП
Темы: Зеленскийкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: