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Аваков виступає за повний локдаун на місяць

Четвер, 26 листопада 2020, 12:27

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун на 3-4 тижні.

Джерело: Аваков в ефірі "Україна 24"

Пряма мова: "Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю 3 або 4 тижні...

Моя точка зору, як тільки ми будемо готові… Я сподіваюся, це буде в найближчі дні.

Треба сформулювати в деталях і в реальних механізмах ту програму компенсацій, яку озвучив президент днями, і негайно ввести локдаун, перервати ланцюжок цієї інфекції і постаратися зберегти здоров'я наших українців і відійти від ситуації, коли у нас більше 200 смертей щодня".

Деталі: Він додав, що у цьому питанні радикально настроєний на повний локдаун щонайменше на 3 тижні.

Міністр сподівається, що під Новий рік країна буде виходити із суворого карантину.

Аваков впевнений, що уряд розгляне це питання у найближчі дні.

Альона Мазуренко, УП
Теми: АваковкарантинкоронавірусCovid-2019Кабінет міністрів


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