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Аваков виступає за повний локдаун на місяць

Четвер, 26 листопада 2020, 11:27
Аваков виступає за повний локдаун на місяць

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні мають негайно ввести повний локдаун на 3-4 тижні з механізмом компенсацій для населення.

Джерело: Аваков в ефірі "Україна 24", пресслужба МВС

Пряма мова: "Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю 3 або 4 тижні...

Моя точка зору, як тільки ми будемо готові… Я сподіваюся, це буде в найближчі дні.

Треба сформулювати в деталях і в реальних механізмах ту програму компенсацій, яку озвучив президент днями, і негайно ввести локдаун, перервати ланцюжок цієї інфекції і постаратися зберегти здоров'я наших українців і відійти від ситуації, коли у нас більше 200 смертей щодня".

Деталі: Він додав, що у цьому питанні радикально настроєний на повний локдаун щонайменше на 3 тижні.

Міністр сподівається, що під Новий рік країна буде виходити із суворого карантину.

Аваков впевнений, що уряд розгляне це питання у найближчі дні.

Передісторія:

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня". Обмеження запровадили до 30 листопада, але не виключено їх продовження й до кінця року.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Кабмін розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.  

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковкарантинкоронавірусCovid-2019Кабінет міністрів
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