Зеленський пропонує дати Героя України посмертно гендиректору КБ "Південне"

Президент Володимир Зеленський ініціює присвоєння посмертно звання Героя України генеральному директору конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву, який помер від коронавірусу 24 листопада.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час робочої поїздки На Дніпропетровщину Зеленський взяв участь у церемонії прощання з Дегтяревим.

Президент наголосив, що його смерть – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

Глава держави ініціював присвоєння Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно.

Пряма мова: "Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі".

Довідково: Олександр Дегтярев розпочав трудову діяльність на державному підприємстві "Конструкторське бюро "Південне" 1975 року. Працюючи до 1992-го у проектному комплексі, він пройшов школу проектування, конструювання та експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного й космічного призначення.

Займався практичною реалізацією проектів модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейств "Зеніт", "Дніпро", низки космічних апаратів і супутникових систем. Зробив суттєвий внесок у створення відомих ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації – "Морський старт", "Наземний старт", "Дніпро".