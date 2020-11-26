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Зеленський пропонує дати Героя України посмертно гендиректору КБ "Південне"

Четвер, 26 листопада 2020, 15:09

Президент Володимир Зеленський ініціює присвоєння посмертно звання Героя України генеральному директору конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву, який помер від коронавірусу 24 листопада.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під час робочої поїздки На Дніпропетровщину Зеленський взяв участь у церемонії прощання з Дегтяревим.

Президент наголосив, що його смерть – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

Глава держави ініціював присвоєння Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно.

Пряма мова: "Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі".

Довідково: Олександр Дегтярев розпочав трудову діяльність на державному підприємстві "Конструкторське бюро "Південне" 1975 року. Працюючи до 1992-го у проектному комплексі, він пройшов школу проектування, конструювання та експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного й космічного призначення.

Займався практичною реалізацією проектів модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейств "Зеніт", "Дніпро", низки космічних апаратів і супутникових систем. Зробив суттєвий внесок у створення відомих ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації – "Морський старт", "Наземний старт", "Дніпро".

Українська правда
Теми: нагородиЗеленський


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