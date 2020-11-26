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Зеленский предлагает дать Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Південне"

Четверг, 26 ноября 2020, 15:09

Президент Владимир Зеленский инициирует присвоение посмертно звание Героя Украины генеральному директору конструкторского бюро "Південне" Александру Дегтяреву, который умер от коронавируса 24 ноября.

Источник: Офис президента

Детали: Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский принял участие в церемонии прощания с Дегтяревым.

Президент подчеркнул, что его смерть - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

Глава государства инициировал присвоение Александру Дегтярев звание Героя Украины посмертно.

Прямая речь: "Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире".

Справка: Александр Дегтярев начал трудовую деятельность на государственном предприятии "Конструкторское бюро "Південне" 1975 года. Работая в 1992 в проектном комплексе, он прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения.

Занимался практической реализацией проектов модернизации и коммерческого использования космических ракетных комплексов семейств "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем. Сделал существенный вклад в создание известных ракетно-космических комплексов в международной кооперации - "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр".

Украинская правда
Темы: наградыЗеленский


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