Зеленский предлагает дать Героя Украины посмертно гендиректору КБ "Південне"
Президент Владимир Зеленский инициирует присвоение посмертно звание Героя Украины генеральному директору конструкторского бюро "Південне" Александру Дегтяреву, который умер от коронавируса 24 ноября.
Источник: Офис президента
Детали: Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский принял участие в церемонии прощания с Дегтяревым.
Президент подчеркнул, что его смерть - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.
Глава государства инициировал присвоение Александру Дегтярев звание Героя Украины посмертно.
Прямая речь: "Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире".
Справка: Александр Дегтярев начал трудовую деятельность на государственном предприятии "Конструкторское бюро "Південне" 1975 года. Работая в 1992 в проектном комплексе, он прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения.
Занимался практической реализацией проектов модернизации и коммерческого использования космических ракетных комплексов семейств "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем. Сделал существенный вклад в создание известных ракетно-космических комплексов в международной кооперации - "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр".