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Нацрада перевірить канал ZIK через марафон "Реванш соросятні"

Четвер, 26 листопада 2020, 15:42

Нацради з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK через анонс телемарафону "Реванш соросятні" з висловлюваннями, які мають ознаки розпалення ворожнечі і ненависті.

Джерело: Повідомлення Нацради

Дослівно: "Поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі стосовно невизначеної соціальної категорії "соросята" та осіб за ознаками їх належності до громадянства США (приватних і посадових осіб) щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку адресата мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача.

Вона формує у глядача бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій і осіб за ознаками належності до цих категорій, розпалюючи до них відчуття ненависті через те, що, на думку керівництва телерадіокомпанії, саме вони винні у трагедіях українського народу із 2014 року".

Деталі: В Нацраді вказали, що канал має "враховувати напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни".

Також там зауважили, що деякі повідомлення можуть формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Російської Федерації.

Телеканал перевірять на відповідність норм законів "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію", які забороняють заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, заклики до розв’язування війни або її пропаганди, пропаганди війни, насильства, жорстокості тощо.

Передісторія:

  • Телеканал ZIK у лютому 2020 року вже проводив марафон який називався "Тхне Соросом".
  • У червні 2019 року народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.
  • У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
  • Також нагадаємо, що Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року він також став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".

Українська правда
Теми: телебачення


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