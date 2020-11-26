Нацсовет проверит канал ZIK из-за марафона "Реванш соросятни"
Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти.
Источник: Сообщение Нацсовета
Дословно: "Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц) по которым телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, воздействия на психику зрителя.
Она формирует у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к этим категориям, разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014".
Детали: В Нацсовете указали, что канал должен учитывать напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны.
Также там отметили, что некоторые сообщения могут формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации.
Телеканал проверят на соответствие норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации", которые запрещают призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывы к развязыванию войны или ее пропаганды, пропаганды войны, насилия, жестокости и тому подобное.
Предыстория:
- Телеканал ZIK в феврале 2020 уже проводил марафон который назывался "Пахнет Соросом".
- В июне 2019 народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
- В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
- Также напомним, что Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".