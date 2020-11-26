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Нацсовет проверит канал ZIK из-за марафона "Реванш соросятни"

Четверг, 26 ноября 2020, 15:42

Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни" с высказываниями, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти.

Источник: Сообщение Нацсовета

Дословно: "Распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва зрителя к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и лиц по признакам их принадлежности к гражданству США (частных и должностных лиц) по которым телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, воздействия на психику зрителя.

Она формирует у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц по признакам принадлежности к этим категориям, разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014".

Детали: В Нацсовете указали, что канал должен учитывать напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны.

Также там отметили, что некоторые сообщения могут формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации.

Телеканал проверят на соответствие норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации", которые запрещают призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывы к развязыванию войны или ее пропаганды, пропаганды войны, насилия, жестокости и тому подобное.

Предыстория:

  • Телеканал ZIK в феврале 2020 уже проводил марафон который назывался "Пахнет Соросом".
  • В июне 2019 народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.
  • В 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал Козаку корпоративные права на телеканал NewsOne.
  • Также напомним, что Козак - давний соратник Виктора Медведчука. В декабре 2018 он также стал конечным бенефициаром всех шести телеканалов, входящих в группу "112 Украина".

Украинская правда
Темы: телевидение


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