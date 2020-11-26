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В додатку "Дія" запустили реєстр виборців

Четвер, 26 листопада 2020, 16:30

На порталі адмінпослуг "Дія" з’явився профіль виборця, де можна переглянути інформацію щодо місця голосування.  

Джерело: повідомлення Мінцифри у Facebook

Деталі: У додатку diia.gov.ua у е-кабінеті громадянина тепер буде відображатися інформація з Державного реєстру виборців. Зокрема такі дані: місце реєстрації, адреса голосування, адреса виборчої комісії.

Також користувачі порталу зможуть перевірити себе у списку виборців і знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

Передісторія:

  • Раніше перевірити наявність свого імені у списку виборців можна було он-лайн за допомогою Державного реєстру виборців або ж у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Українська правда
Теми: діджиталізаціявибори


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