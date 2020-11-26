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В приложении "Дия" запустили реестр избирателей

Четверг, 26 ноября 2020, 15:30
В приложении Дия запустили реестр избирателей

На портале админуслуг "Действие" появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.

Источник: сообщение Минцифры в Facebook

Детали: В приложении diia.gov.ua в электронной кабинете гражданина теперь будет отображаться информация из Государственного реестра избирателей. В частности, следующие данные: место регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии.

Также пользователи портала смогут проверить себя в списке избирателей и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Предыстория:

  • Ранее проверить наличие своего имени в списке избирателей можно было онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.

Украинская правда
Темы: диджитализациявиборы
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