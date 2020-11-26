В приложении "Дия" запустили реестр избирателей
Четверг, 26 ноября 2020, 16:30
На портале админуслуг "Действие" появился профиль избирателя, где можно просмотреть информацию о месте голосования.
Источник: сообщение Минцифры в Facebook
Детали: В приложении diia.gov.ua в электронной кабинете гражданина теперь будет отображаться информация из Государственного реестра избирателей. В частности, следующие данные: место регистрации, адрес голосования, адрес избирательной комиссии.
Также пользователи портала смогут проверить себя в списке избирателей и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.
Предыстория:
- Ранее проверить наличие своего имени в списке избирателей можно было онлайн с помощью Государственного реестра избирателей или в помещении участковой избирательной комиссии.
Украинская правда