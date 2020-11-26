Луганська "Зоря" у четвертому турі Ліги Європи на виїзді з рахунком 3:0 розгромила грецький АЕК.

Матч пройшов в Афінах у четвер 26 листопада.

Для "Зорі" - це перша перемога в нинішньому розіграші Ліги Європи. До цього були три поразки.

Перші 45-ть хвилин матчу пройшли за ігрової переваги грецької команди, але моментів біля обох воріт було обмаль. У "Зорі" варто відзначити удар Андрія Циганкіса - трохи вище воріт полетів м`яч. В АЕКа також був небезпечний удар із середньої відстані й добре зіграв Микита Шевченко.

На старті другого тайму АЕК залишився в меншості. За друге попередження був вилучений український легіонер АЕКа Євгеній Шахов. На 61-й хвилині "Зоря" повела в рахунку. Після прострілу у штрафний майданчик помилися воротар греків, і Артем Громов з кількох метрів пробиває у порожні ворота - 1:0. На 68-й хвилині АЕК ледве не забив м`яч у відповідь, коли після удару Ефстратіоса Сварнаса м`яч поцілив у хрестовину воріт "Зорі".

На 73-й хвилині "Зоря" забиває другий гол. Владислав Кабаєв увійшов у штрафний майданчик і пробив у верхній кут воріт грецької команди - 2:0. Довершили свою переможну ходу гравці луганського клубу на 86-й хвилині. У штрафному АЕКа збивають Максима Лунєва, і суддя ставить пенальті. З 11-ти метрів Владлен Юрченко легко переграв воротаря АЕКа - 3:0.

Після цієї перемоги у "Зорі" стало три очки. Такий же результат в АЕКа. В іншому матчі групи "Брага" та "Лестер" зіграли унічию 3:3. "Лестер" набрав 10 очок і гарантував собі вихід в плей-офф. У "Браги" сім пунктів і друга позиція.