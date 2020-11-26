"Заря" одержала первую победу в Лиге Европы в сезоне

Луганская "Заря" в четвертом туре Лиги Европы на выезде со счетом 3: 0 разгромила греческий АЕК.

Матч прошел в Афинах в четверг 26 ноября.

Для "Зари" - это первая победа в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого были три поражения.

Первые 45-ть минут матча прошли при игровом преимуществе греческой команды, но моментов у тех и у других ворот было мало. В "Заре" стоит отметить удар Андрея Циганкиса - чуть выше ворот полетел мяч. В АЕК также был опасный удар со среднего расстояния, и хорошо сыграл Никита Шевченко.

На старте второго тайма АЕК остался в меньшинстве. За второе предупреждение был удален украинский легионер АЕКа Евгений Шахов. На 61-й минуте "Заря" повела в счете. После прострела в штрафную ошиблись вратарь греков, и Артем Громов с нескольких метров пробивает в пустые ворота - 1: 0. На 68-й минуте АЭК чуть не забил мяч в ответ, когда после удара Эфстратиоса Сварнаса мяч попал в крестовину ворот "Зари".

На 73-й минуте "Заря" забивает второй гол. Владислав Кабаев вошел в штрафную и пробил в верхний угол ворот греческой команды - 2: 0. Завершили свое победное шествие игроки луганского клуба на 86-й минуте. В штрафной АЕКа сбивают Максима Лунева, и судья ставит пенальти. С 11-ти метров Владлен Юрченко легко переиграл вратаря АЕКа - 3: 0.

После этой победы у "Зари" стало три очка. Такой же результат в АЕК. В другом матче группы "Брага" и "Лестер" сыграли вничью 3: 3. "Лестер" набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. В "Браги" семь пунктов и вторая позиция.