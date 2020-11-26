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Творці російської вакцини хочуть об'єднатися з AstraZeneca

Четвер, 26 листопада 2020, 21:17
Творці російської вакцини хочуть об'єднатися з AstraZeneca

Творці російської вакцини "Супутник V" запропонували шведсько-британській компанії AstraZeneca скомбінувати препарати нібито для збільшення ефективності.

Джерело: "Супутник V" в Twitter

Дослівно: "Поточний режим приймання повної дози AstraZeneca показав ефективність 62%. Якщо вони будуть проводити нове клінічне дослідження, ми пропонуємо скомбінувати укол AZ зі "Супутником V" для збільшення ефективності.

Комбінування вакцин може виявитися важливим при проведенні ревакцинації".

Нагадаємо: У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".

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Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія
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