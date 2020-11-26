Творці російської вакцини хочуть об'єднатися з AstraZeneca
Четвер, 26 листопада 2020, 21:17
Творці російської вакцини "Супутник V" запропонували шведсько-британській компанії AstraZeneca скомбінувати препарати нібито для збільшення ефективності.
Джерело: "Супутник V" в Twitter
Дослівно: "Поточний режим приймання повної дози AstraZeneca показав ефективність 62%. Якщо вони будуть проводити нове клінічне дослідження, ми пропонуємо скомбінувати укол AZ зі "Супутником V" для збільшення ефективності.
Комбінування вакцин може виявитися важливим при проведенні ревакцинації".
Нагадаємо: У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".
Читайте також: Перші вакцини від COVID-19: на що можуть розраховувати українці і коли
Українська правда