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Создатели российской вакцины хотят объединиться с AstraZeneca

Четверг, 26 ноября 2020, 21:17
Создатели российской вакцины хотят объединиться с AstraZeneca

Создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

Источник: "Спутник V" в Twitter

Дословно: "Текущий режим приема полной дозы AstraZeneca показал эффективность 62%. Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности.

Комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации".

Напомним: В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

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Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
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